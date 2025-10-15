Законы ужесточились: Юрист назвал причины для штрафа собачникам, кроме неубранной мочи

В России впервые оштрафовали владелицу собаки за то, что она не убрала за своим питомцем мочу. Этот случай стал важным сигналом о том, что требования к содержанию животных в стране начинают применяться более строго. В интервью Life.ru юрист Илья Русяев, управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», прокомментировал эту ситуацию и подчеркнул, что законы, регулирующие ответственное обращение с животными, действуют уже несколько лет, но контроль за их соблюдением усиливается.

Обязанность убирать за питомцем теперь закреплена не только на уровне этикета, но и в законе. В большинстве регионов действуют правила благоустройства, обязывающие владельцев убирать продукты жизнедеятельности животных. Нарушение карается штрафом по статье 8.52 КоАП РФ — от 1500 до 3000 рублей. В некоторых городах, как показала последняя история, контролёры требуют убирать не только фекалии, но и мочу, если она оставлена на тротуаре или газоне. Илья Русяев Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист

Кроме того, эксперт пояснил, что среди самых распространённых нарушений владельцев собак являются: выгул без поводка или намордника, что особенно актуально для крупных и потенциально опасных пород;

игнорирование запретов на выгул в запрещённых местах — например, на детских и спортивных площадках;

нарушение обязательства убирать за питомцем, в том числе не только фекалии, но и мочу, если она остаётся на газонах и тротуарах.

Также с марта 2025 года в Московской области вступает в силу обязательная регистрация собак, а отсутствие прививки от бешенства карается штрафами. Важно отметить, что за нарушение тишины — например, ночной лай собак — владельцы также могут быть наказаны штрафом.

«Если раньше многие требования оставались на бумаге, теперь они всё чаще становятся предметом проверок и штрафов. Владение питомцем воспринимается не как личное дело, а как обязанность соблюдать конкретные правила, закреплённые в законе», — подчеркнул юрист.

Напомним, что сегодня в Москве впервые оштрафовали женщину за неубранную мочу собаки после прогулки. На этом основании ей был выписан штраф в размере 1500 рублей. Собачница подала в суд, чтобы оспорить постановление.