Регион
13 октября, 17:39

Срок оформления права на бездомных животных в России предложили сократить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andysavchenko

В Государственной думе разработан законопроект, сокращающий срок оформления права собственности на бездомное животное с шести месяцев до одного. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы рабочей группы.

«Сокращение срока до одного месяца соответствует принципу гуманности, позволяя быстрее определить ответственного собственника и минимизировать период нестабильного содержания животного», — отмечается в проекте.

В документе поясняется, что такое изменение соответствует принципу гуманности, позволяя быстрее определить ответственного владельца. При этом сохраняется обязанность нашедшего животное в трёхдневный срок уведомить об этом полицию или местные власти.

Ранее сообщалось, что прозвучавшее в Госдуме предложение о запрете на вход с собаками в магазины и аптеки вызвало критику со стороны профессионального сообщества. Ветеринарный врач выступил против тотального ограничения доступа для владельцев собак, а зоозащитник, в свою очередь, заявил, что вопрос допуска животных в заведения общественного питания, такие как кафе, не требует федерального регулирования.

