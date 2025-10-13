Срок оформления права на бездомных животных в России предложили сократить

В Государственной думе разработан законопроект, сокращающий срок оформления права собственности на бездомное животное с шести месяцев до одного. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы рабочей группы.

«Сокращение срока до одного месяца соответствует принципу гуманности, позволяя быстрее определить ответственного собственника и минимизировать период нестабильного содержания животного», — отмечается в проекте.

В документе поясняется, что такое изменение соответствует принципу гуманности, позволяя быстрее определить ответственного владельца. При этом сохраняется обязанность нашедшего животное в трёхдневный срок уведомить об этом полицию или местные власти.