В России впервые оштрафовали собачницу за неубранную мочу питомца

Москвичку впервые в России оштрафовали за то, что она не убрала мочу своей собаки после прогулки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Собака на прогулке со своей хозяйкой. Фото © Telegram / Mash

Инцидент произошёл во время выгула питомца по кличке Зефир. Со слов хозяйки Надежды, конфликт спровоцировала одна из соседок, которая негативно относится к собакам. Надежда утверждает, что эта женщина кричит на животных, раскидывает отраву и недавно направила жалобу в ветнадзор, обвинив собачницу в том, что та не убирает за питомцем и не прописывает его в квартире, согласно новому закону.

Хозяйка со своей собакой. Фото © Telegram / Mash

Инспекторы, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили, что после того как собака справила нужду у куста, хозяйка убрала твёрдые отходы в пакет, но не протёрла траву. На этом основании ей был выписан штраф в размере 1500 рублей.

«В комитете ветеринаров утверждают: собачники должны гулять с бутылкой воды и тут же смывать мочу», — пишет Mash.

При этом отмечается, что по закону штрафные санкции применяются лишь за неубранные фекалии, поэтому взыскание было неправомерным. Надежда подала заявление в суд, чтобы оспорить вынесенное постановление.

