«Могут убить за еду»: Ветврач объяснил причины агрессии маламута, который загрыз младенца под Одинцово

Трагедия с гибелью двухмесячного ребёнка от нападения аляскинского маламута в Подмосковье могла быть вызвана несколькими факторами, связанными с особенностями породы и содержания животного. Такую точку зрения высказал врач-ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Life.ru, детально проанализировавший возможные причины агрессии собаки.

Маламут — это аборигенная так называемая порода, которая не выведена человеком, а как бы уже они в природе существуют длительное время. Точнее, может, они выведены были в какой-то древности. То есть рабочие собачки, которые живут в определённом ареале, северном. И, конечно, у них есть некоторая, может быть, диковатость такая природная. То есть очень ревностные, враждебные, например, их отношение к пищевому ресурсу заслуживает отдельного внимания, они и вправду могут убить за еду. Михаил Шеляков Ветеринар

По мнению специалиста, наиболее вероятной причиной нападения могло стать нарушение пищевых границ. Ребёнок мог случайно оказаться рядом с миской собаки во время кормления. Чтобы этого не допустить, необходимо маламута жёстко воспитывать, но именно эта порода одна из тех, кто трудно поддаётся дрессировке.

«Русские путешественники, которые осваивали Север, делали подобные ошибки. Например, с собаками запряжённые сани куда-то довезли их, и они хотели угостить стайку этих собачек. Кидали одну-единственную рыбу. И за эту рыбу такая мощная драка получалась между всеми членами стаи, что какая-то вспышка агрессии могла быть этим обусловлена, да и людей могли погрызть», — отметил ветеринар.

Шеляков исключил версию о том, что младенец мог причинить боль собаке, поскольку двухмесячный ребёнок не способен сознательно дёрнуть за ухо или иным образом спровоцировать животное. Также маловероятно, что собака восприняла младенца как конкурента. Ветеринар выделил и другие факторы. Вероятно, питомец был недостаточно воспитан или всплеск агрессии произошёл из-за накопившихся внутренних проблем.

«Или собака, если, например, её обижали хозяева, приревновала к ребёнку, которого не обижают. Вообще, вспышка агрессии может быть признаком заболевания. Она могла быть просто нездорова. Опять же, вопрос владельцам. То есть, была ли собачка социализирована, была ли она здорова, чтобы такое сделать», — подытожил специалист.

Напомним, что трагедия произошла в Трёхгорке под Одинцово, куда семья с младенцем приехала навестить родственников. Коляску с малышом оставили во дворе, а собаку закрыли в доме. Однако псу удалось выбраться, перевернуть люльку и атаковать ребёнка. К несчастью, от полученных ран младенец скончался. Теперь собаке светит усыпление.