В Подмосковье маламут внезапно озверел и отгрыз голову младенцу

В результате трагического инцидента домашний маламут напал на двухмесячного ребёнка, что привело к его гибели. Пёс без видимых причин атаковал коляску с младенцем, которая находилась во дворе без присмотра родителей. Опрокинув коляску, собака нанесла ребёнку смертельные увечья. Чтобы оттащить животное, потребовалось вмешательство спасателей, но к тому моменту ребёнок уже скончался.

Сайт MK.ru пишет, что произошедшее расценивается как трагическая случайность. Семья приехала в Трёхгорку, чтобы навестить родственников. Коляску с малышом оставили во дворе, а собаку закрыли в доме. Однако животному удалось выбраться и перевернуть коляску.

Известно, что ранее никаких жалоб на поведение собаки не поступало, и её редко видели на улице. По словам соседей, владельцы маламута не выгуливали его в посёлке.

«В принципе, участок у них не маленький, и пса они никогда не выводили наружу. Он там так и жил последние несколько лет. До этого у семьи был бернский зенненхунд — вот его выгуливали. Но он умер от старости, и появился маламут. Они вскоре заменили свой штакетный забор на сплошной, и его даже перестали видеть», — пояснила соседка Инна в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Психолог Илья Ахмедов отметил, что подобные трагедии происходят не из-за внезапной агрессии животного, а из-за неправильного понимания его поведения и недостаточного контроля со стороны взрослых. Специалист подчеркнул, что после случившейся трагедии родителям крайне не рекомендуется оставаться один на один со своим горем. Изоляция в переживании подобной утраты способна спровоцировать тяжёлое депрессивное состояние и мучительное чувство вины.