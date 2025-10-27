Зоозащитницу задержали после того, как стая собак загрызла мальчика под Красноярском

Глава Красноярской региональной организации защиты животных задержан после гибели 10-летнего ребёнка в результате нападения стаи бездомных собак. Как сообщили следователи, организация заключила контракт с муниципальным учреждением на отлов бездомных животных 22 сентября 2025 года.

Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По версии следствия, в октябре зоозащитникам трижды поступали заявки о фактах нападения агрессивных собак на людей, однако они не приняли необходимых мер. Это бездействие, предварительно, и привело к трагедии.

Уточняется, что речь идёт об общественной организации «Мой пес», которую возглавляет Ирина Музыка. Ей предстоит дать показания, а следствие намерено ходатайствовать об избрании для неё меры пресечения.