В Думе требуют ужесточить законы после убийства ребёнка собаками в Красноярске

В России следует ужесточить нормы закона о бродячих собаках, так как число смертей от их агрессии растёт. Председатель Комитета ГД РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина пояснила, что 27 октября данный вопрос будет обсуждаться на заседании рабочей группы. Кроме того, депутат отправила запрос властям Красноярского края, где недавно дворняги загрызли 10-летнего мальчика.

«По случаю в Красноярске направила запрос губернатору края М.М. Котюкову. В понедельник, 27 октября, состоится заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения животных, с участием регионов, в том числе, Красноярского края», — написала парламентарий в телеграм-канале.

В свете недавней гибели ребёнка от нападения стаи под Красноярском Останина призвала перестать слушать «псевдогуманистов, рядящихся в тогу защитников животных». Депутат убеждена, что пора защищать людей от собак, а не наоборот.

Напомним, в деревне Кузнецово Красноярского края десятилетний мальчик не смог спастись от агрессивной стаи и погиб от полученных ран. Растерзав ребёнка, стая нашла новую жертву, но мужчина смог палкой отбиться от псов. Региональный СК начал расследование инцидента, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей за собой смерть человека.