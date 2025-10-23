Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 15:16

Озверевший питбуль раздробил череп шестимесячному малышу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Freddy Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Freddy Sky

В Огайо шестимесячного мальчика оставили в квартире наедине с питбулем. В итоге животное растерзало ребёнка, а мать посадили в тюрьму. Об этом сообщает издание People.

Прокурор сообщил, что собака фактически раздробила череп ребёнка, что привело к серьёзным повреждениям мозга и несовместимым с жизнью травмам. За это ужасное преступление суд приговорил мать к трём годам тюремного заключения. Отец мальчика и хозяин собаки, также признал свою вину. Ему предстоит предстать перед судом.

Москвичка швырнула собаку в лифт и жестоко избила ногами в живот
Москвичка швырнула собаку в лифт и жестоко избила ногами в живот

Ранее в Москве бультерьер без поводка и намордника напал на ребёнка прямо на улице. Хозяин собаки с места происшествия убежал, а несовершеннолетнему бросились на помощь прохожие.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дети
  • Животные
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar