Озверевший питбуль раздробил череп шестимесячному малышу

В Огайо шестимесячного мальчика оставили в квартире наедине с питбулем. В итоге животное растерзало ребёнка, а мать посадили в тюрьму. Об этом сообщает издание People.

Прокурор сообщил, что собака фактически раздробила череп ребёнка, что привело к серьёзным повреждениям мозга и несовместимым с жизнью травмам. За это ужасное преступление суд приговорил мать к трём годам тюремного заключения. Отец мальчика и хозяин собаки, также признал свою вину. Ему предстоит предстать перед судом.

Ранее в Москве бультерьер без поводка и намордника напал на ребёнка прямо на улице. Хозяин собаки с места происшествия убежал, а несовершеннолетнему бросились на помощь прохожие.