Удар под дых по жаре: Тренировки организма в сауне помогут справляться с аномальными температурами

Регулярное посещение сауны может помочь организму легче переносить периоды аномальной жары. Учёные изучают, способно ли постепенное воздействие высоких температур улучшить естественную терморегуляцию. Об этом пишет The Guardian.

При такой адаптации человек начинает раньше и эффективнее потеть. Одновременно улучшается приток крови к коже, увеличивается объём плазмы и снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Специалисты отмечают, что похожую подготовку давно используют спортсмены перед соревнованиями в жарком климате. Схожий эффект могут давать не только парные, но и горячие ванны.

Для заметного результата требуется проводить в тепле по 40–60 минут ежедневно на протяжении четырёх-шести дней. Полученная устойчивость сохраняется около недели, а более длительные тренировки способны продлить эффект.

Однако идти в сауну непосредственно во время сильной жары опасно. Это создаёт дополнительную нагрузку на организм, который уже может страдать от обезвоживания, недосыпа и перенапряжения сердца.

Такая подготовка также подходит не всем. От парной следует отказаться при высокой температуре, нестабильной стенокардии, недавнем инфаркте и неконтролируемом низком давлении. Сауна не заменяет воду, отдых и отказ от физических нагрузок в самые жаркие часы.

Ранее терапевт Наталья Леонтьева предупреждала, что парная может усугубить скрытые заболевания сердца и сосудов. Заходить в неё следует только при нормальном самочувствии, избегая перегрева, алкоголя и резких погружений в ледяную воду.