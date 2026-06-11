Не с «лёгким паром»: Терапевт рассказала, как правильно ходить в баню и кому опасно посещать парилку

Баня может быть полезной, но только если заходить в неё правильно: без перегрева, алкоголя, на фоне нормального самочувствия и с учётом противопоказаний. Об этом Life.ru рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Для многих людей это не просто отдых, а нагрузка на сердце, сосуды и терморегуляцию, поэтому безопасный режим здесь важнее «хорошо пропариться». Перед баней лучше не идти голодным, но и не переедать. Оптимально — лёгкий перекус за 1,5–2 часа до процедуры, а в процессе — пить воду или несладкий чай небольшими порциями», — отмечает эксперт.

В парной начинайте с коротких заходов: сначала 3–5 минут, затем постепенно увеличивайте время, если самочувствие хорошее. На голову лучше надевать шапку или полотенце, чтобы снизить риск перегрева, а между заходами делать паузы и остывать без резких перепадов.

Алкоголь перед баней и во время неё лучше исключить: он усиливает обезвоживание и повышает нагрузку на сердце и сосуды. То же касается тяжёлой еды и попыток «пересидеть» в парилке любой ценой.

Основной риск бани — перегрев, обезвоживание и резкое падение или скачок давления. У чувствительных людей это может вызывать головокружение, слабость, тахикардию, обморок и ухудшение самочувствия уже во время первого захода. Баня также может усугублять проблемы при скрытых сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях ритма, хронических воспалительных процессах и болезнях дыхательной системы. Если после парной появились боль в груди, выраженная одышка, сильная слабость или нарушение сознания, нужно немедленно прекратить процедуру и обратиться за помощью. Светлана Бурнацкая Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Баня противопоказана или требует серьёзной осторожности при заболеваниях сердца и сосудов, выраженной гипертонии, аритмии, сердечной недостаточности, после инфаркта, при тяжёлых болезнях лёгких, острых воспалительных процессах и инфекциях. С осторожностью или вовсе без бани лучше обходиться при: повышенной температуре тела и любых острых инфекциях; онкологических заболеваниях; эпилепсии и других заболеваниях нервной системы; тяжёлой гипертонии и нестабильном давлении; кожных заболеваниях с мокнутием, гнойничками или открытыми ранами; беременности — только после согласования с врачом.

По словам специалиста, перед заходом полезно принять тёплый душ с мылом, а не заходить в парную сразу «с улицы». Это помогает коже адаптироваться и улучшает гигиену. После парной лучше не нырять в ледяную воду, если организм к этому не подготовлен: резкий перепад температуры тоже создаёт нагрузку на сосуды и сердце. Питьевой режим важен не меньше, чем сам пар: в бане человек теряет жидкость с потом, поэтому воду нужно восполнять постепенно. Ориентир простой: если после парной появилась сухость во рту, головная боль или сильная слабость, значит, вы, скорее всего, уже перегрелись или недопили.

В баню не стоит идти, если вы не выспались, чувствуете себя разбито, у вас поднялась температура, болит голова, «скачет» давление или есть признаки расстройства ЖКТ. В такие дни парная не лечит, а только добавляет нагрузку.

«Главное правило бани простое: она должна давать расслабление, а не проверять организм на прочность. Если вы здоровы, соблюдаете умеренность и не игнорируете противопоказания, баня может быть приятной и безопасной», — заключила врач.

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