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7 июня, 13:16

Размер имеет значение! Когда и как заготавливать берёзовые веники для бани

Эксперт Максимов: Заготавливать берёзовые веники для бани нужно летом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shirinkin Yevgeny

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shirinkin Yevgeny

Заготовку берёзового веника начинают в начале лета, именно в этот период листья уже достаточно окрепли, но ещё сохраняют мягкость и хорошо держатся на ветках. Сделать это нужно до середины июля, рассказал специалист по изготовлению банных веников Иван Максимов.

Для качественного изделия берут молодую берёзу с крепкими ветвями, свежими и не обвисшими листьями. Изготавливают веник вручную: сначала с веточек снимают листву в нижней части, чтобы сформировать удобную ручку. Соблюдение этих правил гарантирует долгий срок службы и максимальный оздоровительный эффект в бане.

«В среднем для одного веника требуется примерно 50 веточек. Стандартный веник имеет длину около 45 сантиметров и ширину примерно 26 сантиметров. После сборки его перевязывают», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Кстати, владельцы дачных участков могут получить штраф за баню, если она является капитальным строением с фундаментом и не поставлена на кадастровый учёт. Кроме того, наказание грозит за неправильный слив воды, загрязняющий почву.

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Борис Эльфанд
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