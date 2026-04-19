Life.ru узнал, как законно заставить соседа снести баню, если её крыша заливает ваши грядки

Если сосед построил баню, крыша которой заходит на ваш участок, а в период дождей вся вода с крыши оказывается на ваших грядках, заставить снести постройку сложно, но возможно. Об этом Life.ru рассказала адвокат Юлия Нитченко.

Для начала нужно попробовать объяснить соседу незаконность строительства бани. Если договориться не удаётся, то необходимо сделать следующие шаги:

— Обратиться в местную администрацию или органы архитектурного надзора для проверки законности постройки.

— Подготовить доказательства нарушения норм, такие как фотографии, документы о праве собственности и техпаспорт на ваши постройки.

— Обратиться к юристу для подготовки иска в суд о сносе постройки или приведении её в соответствие с установленными нормами, ссылаясь на нарушение установленных норм и требований.