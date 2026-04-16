Камеру убери: Когда видео с соседом станет уликой, а когда — поводом для иска

Сосед снял вас на камеру в подъезде и выложил видео в общий чат. Что делать — жаловаться в полицию или самому рисковать оказаться на скамье подсудимых? Доктор юридических наук, профессор, член Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ. Вадим Виноградов объяснил Life.ru, где проходит грань между законной съёмкой и нарушением частной жизни.

Сама по себе видеосъёмка во дворе или в подъезде не запрещена. Это места общего пользования, где человек находится на виду у других.

«Нарушение начинается тогда, когда камера направлена не на места общего пользования, а на конкретного человека, окна соседних квартир, балконы или иные приватные зоны. Это может быть расценено как вмешательство в частную жизнь», — пояснил Виноградов.

Право на неприкосновенность частной жизни защищает статья 23 Конституции РФ, а сбор и использование таких сведений без согласия человека ограничивает статья 152.2 Гражданского кодекса РФ.

Если запись выкладывают в интернет, отправляют в соседские чаты или передают третьим лицам, это может быть квалифицировано как распространение персональных данных без согласия человека. Такие действия регулируются Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и могут стать основанием для жалоб и судебных споров.

«Если на видео можно идентифицировать человека и запись распространяется без его согласия, это может квалифицироваться как незаконная обработка персональных данных», — уточнил Виноградов.

В этом случае применяется статья 13.11 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет от 10 000 до 15 000 рублей. Кроме того, человек, чьи права нарушены, вправе обратиться в суд с требованием удалить запись и взыскать компенсацию морального вреда. Её размер может существенно превышать сумму штрафа.

