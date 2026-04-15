Свинья, вор, мошенник: Юрист ответила, за какие словечки в домовом чате соседи могут подать в суд

За такие нелицеприятные выражения в домовом чате, как, например, «свинья», «вор» или «мошенник», соседи могут подать на человека в суд. Юрист Людмила Айвар в беседе с Life.ru рассказала, за какие ещё нюансы может прилететь повестка.

Домовой чат уже давно перестал быть просто «междусобойчиком». Это, по сути, публичная площадка, и любое неосторожное слово может превратиться в жалобу или иск в Роскомнадзор или сразу в суд. Самая популярная тема сейчас — когда кто-то «кидает» в чат фото соседа, его телефон, номер машины, адрес или данные детей без разрешения. Это прямое нарушение закона о персональных данных. Обычному человеку за это прилетает штраф от 10 до 15 тысяч, а если повторно — до 30. ТСЖ или управляющей компании вообще могут впаять до 300 тысяч. Людмила Айвар Доктор юридических наук, юрист

Айвар добавила, что это лишь вершина айсберга. Соседи также рискуют нарваться на другие статьи КоАП и даже УК. Оскорбления (мат, «свинья», «вор», «мошенник») в публичном чате наказываются штрафом до 10 тысяч рублей. Клевета — например, обвинение в краже денег ТСЖ или торговле наркотиками — грозит серьёзными последствиями, если автор не докажет свои слова. Угрозы вроде «я тебе устрою», «приду с битой» или «убью» — это уже уголовная ответственность.

«Ну и классика — разжигание вражды по любому признаку. Доказать проще простого: скриншот, два-три свидетеля из того же чата. Суды уже чётко говорят: это не личная переписка», — отметила эксперт.

Юрист советует писать в домовых чатах только по делу и без эмоций. Всё, что выходит за рамки общих хозяйственных вопросов, лучше оставить при себе или отправить человеку в личку. Сейчас дешевле промолчать, чем потом тратить время на суды и оплачивать штрафы с моральной компенсацией.

Напомним, ранее россиян предупредили, что публикация личных данных соседей в общедомовом чате без получения их предварительного согласия влечёт за собой наложение крупных административных штрафов. Для рядового гражданина сумма взыскания составит от 10 до 15 тысяч рублей. Должностным лицам за аналогичный проступок придётся заплатить от 50 до 100 тысяч, а юридическим лицам грозит санкция в диапазоне от 150 до 300. При повторном совершении данного правонарушения размер штрафов существенно возрастает.