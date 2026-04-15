Россиянам напомнили о штрафе до 300 тыс. за сообщения о соседях в общем чате

Размещение личных данных соседей в общем чате дома без их разрешения грозит крупными штрафами. Данное заявление сделал в беседе с РИА «Новости» директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин.

Он отметил, что по закону, публикация чужих персональных сведений без согласия владельца считается неправомерной обработкой данных и попадает под часть 1 статьи 13.11 КоАП. Обычному человеку за такой проступок выпишут штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Должностное лицо заплатит от 50 до 100 тысяч, а юридическое — от 150 до 300 тысяч.

Если попасться на том же самом во второй раз, суммы вырастут. Для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей. Для чиновников — от 100 до 200 тысяч. Для организаций — от 300 до 500 тысяч. Никишин подчеркнул: без чёткого согласия соседа публиковать его данные нельзя, даже в закрытом чате.

Ранее сообщалось, что в Рязани случайная отправка собственных откровенных фотографий в общедомовой чат обернулась для местной жительницы затяжным конфликтом с угрозами расправы со стороны одной из соседок. Женщина решила порадовать своего молодого человека пикантными кадрами в нижнем бельё. При попытке переслать файлы из галереи смартфона первым в списке адресатов по ошибке оказался именно домовой чат жильцов.