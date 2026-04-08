В ГД рассказали, когда соседи могут потребовать выселить нерадивых арендаторов

Требование получать письменное согласие соседей для сдачи квартиры в аренду законом не установлено. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«На сегодняшний день закон не обязывает собственника жилья получать письменное согласие соседей для сдачи квартиры в аренду — ни долгосрочной, ни посуточной», — отметил он.

При этом владелец недвижимости отвечает за действия жильцов. Даже при отсутствии формального согласования важно соблюдать установленные нормы и учитывать интересы окружающих. Весной 2024 года в Жилищный кодекс внесли изменения, закрепившие легальность краткосрочной аренды. Сдавать жильё теперь можно на любой срок, но при выполнении ряда обязательных условий.

«Согласно действующему законодательству, собственник имеет право сдавать свою квартиру на любой срок, но при соблюдении нескольких обязательных условий. Ключевое требование — соблюдение прав и интересов соседей», — пояснил парламентарий.

Временные жильцы не должны шуметь, захламлять подъезд или нарушать порядок. Также необходимо соблюдать правила пользования общедомовым имуществом и корректно учитывать коммунальные ресурсы — для этого в квартире должны быть установлены счётчики.

Если поведение арендаторов вызывает жалобы, соседи могут обратиться к участковому, в Роспотребнадзор, жилинспекцию или суд. Фемида же вправе запретить собственнику сдавать жильё «в таком формате», пишет РИА «Новости».

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