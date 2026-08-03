Британцам предложили спасаться от жары в сауне — учёные уверены, что это поможет

Регулярные визиты в сауну помогают телу лучше справляться с аномальной жарой. Об этом рассказал кардиолог из Университета Восточной Финляндии Яри Лаукканен изданию Daily Mail.

По словам специалиста, такая «тепловая тренировка» в раскалённых скандинавских банях способна оказаться крайне полезной по мере того, как летние волны жары из-за изменения климата становятся всё чаще.

«Повторяющееся воздействие тепла может вызвать акклиматизацию к жаре», — заявил Лаукканен. Он добавил, что постепенно организм привыкает к высоким температурам и переносит их легче.

В традиционной сауне люди проводят от 10 до 15 минут при температуре от 70 до 100 градусов, а затем быстро остывают в ледяной воде. По словам кардиолога, эта процедура улучшает терморегуляцию. Тело начинает раньше и активнее потеть, усиливается приток крови к коже, растёт объём плазмы, а нагрузка на сердце и сосуды при последующем воздействии жары снижается.

Врач отметил, что заниматься такой подготовкой лучше медленно и постепенно, растягивая процесс на длительный срок. Обычно тепловая тренировка занимает около 40–60 минут в день на протяжении четырёх-шести дней, а её эффект держится примерно неделю. Более продолжительные занятия дают и более стойкий результат.

Есть данные, что после сауны люди начинают внимательнее следить за сигналами организма о перегреве и не забывают восполнять жидкость. При этом Лаукканен предупредил новичков об осторожности и подчеркнул, что адаптация к жаре — это не то же самое, что защита от неё.

Специалист советует относиться к сауне лишь как к одному из способов тренировки систем терморегуляции, а не как к лечению от жары. По его словам, парная не должна заменять привычные рекомендации: пить достаточно воды, не находиться на солнце в самые жаркие часы, искать тень и прохладу, а также беречь уязвимых людей. От сауны стоит отказаться тем, у кого острая болезнь, температура, обезвоживание или проблемы с сердцем, пока состояние не восстановится.

Ранее сообщалось, что продолжительные периоды экстремальной жары связаны с ростом госпитализаций по поводу психических и поведенческих расстройств. Как отмечалось, знойная погода нарушает терморегуляцию мозга, усиливает кислородное голодание, провоцирует бессонницу и повышает уровень импульсивности. Наиболее заметное влияние наблюдается у пожилых людей и жителей малонаселённых районов. Учёные указывали на несколько возможных причин: обезвоживание, недосып, физиологический стресс и влияние высокой температуры на действие некоторых лекарственных препаратов.