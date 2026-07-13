Обнаружена связь между жарой и увеличением числа психозов

Анализ госпитализаций показал, что продолжительные периоды экстремальной жары связаны с ростом обращений по поводу психических и поведенческих расстройств. Знойная погода нарушает терморегуляцию мозга, усиливает кислородное голодание, провоцирует бессонницу и повышает уровень импульсивности. Об этом пишет портал EurekAlert.

Наиболее заметное влияние наблюдается у пожилых людей и жителей малонаселённых районов. Учёные отмечают несколько возможных причин: обезвоживание, недосып, физиологический стресс и влияние высокой температуры на действие некоторых лекарственных препаратов. Исследование проводили сотрудники Сиднейского университета, в рамках которого проанализировали 720 000 случаев госпитализаций.

Как подчёркивается в публикации, глобальное потепление может усугубить ситуацию, и рост случаев психоза на фоне жары вырастет ещё на 7,7%. Специалисты советуют при длительной жаре внимательно следить за самочувствием, поддерживать водный баланс и соблюдать режим отдыха, чтобы снизить риск обострений психических расстройств.

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