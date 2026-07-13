Не потерять форму в отпуске проще, чем кажется: Фитнес-тренер дала три совета

Многие во время отпуска позволяют себе расслабиться и забывают о тренировках. Фитнес-тренер Марина Шкилева рассказала Life.ru, как сохранить форму на каникулах без изнурительных занятий. По её словам, лучше выбирать лёгкие варианты активности и помнить главное правило: тренировки нужны ради здоровья, а не для того, чтобы «отрабатывать» съеденную еду.

«Сделайте с утра лимфатическую зарядку, пока ещё не встали с постели. Для этого нужно поднять руки и ноги вверх и вибрировать ими в течение минуты. Затем можно встать, выполнить 15 приседаний и повращать ногами по 15 раз в каждую сторону. Это поможет убрать застои и расшевелить таз», — советует Марина Шкилева.

После этого эксперт рекомендует 15 раз подышать животом, а затем снять напряжение с шеи и плечевого пояса: поднять голову вверх, прижать плечи к ушам и опустить их вниз. В завершение можно размять ушные раковины и слегка помассировать кожу головы.

Второй шаг — продлить зарядку коротким комплексом без тренажёров и гантелей. В него входят приседания, отжимания, выпады назад, ягодичный мостик, планка и растяжка.

Приседания рекомендуется выполнять по 10 повторений, периодически меняя технику. Отжимания можно делать с колен, от кровати, стула или от пола — в зависимости от уровня подготовки. Выпады выполняют по 10 раз на каждую ногу, ягодичный мостик — 20 повторений, а планку удерживают от 30 до 60 секунд.

После силовой части тренер советует обязательно сделать растяжку, чтобы расслабить мышцы и восстановить дыхание. Среди самых эффективных упражнений она выделяет наклон к прямым ногам сидя, позу «Бабочки» и позу «Ребёнка».

Третий совет — использовать отпуск у воды с пользой для здоровья. По словам специалиста, необязательно заниматься аквааэробикой.

«Бассейн, море или озеро — что у вас рядом. Это может быть не обязательно аквааэробика, а даже простая ходьба в воде по пояс», — отметила тренер.

Вода снижает нагрузку на позвоночник и суставы, одновременно создавая естественное сопротивление, поэтому даже обычная ходьба помогает поддерживать физическую форму без чрезмерной нагрузки.

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