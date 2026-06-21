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21 июня, 00:00

Забудь о тренажёрке и беге: Фитнес-тренер назвала лучшие тренировки для жаркой погоды

Фитнес-тренер назвала виды активности, которые безопаснее переносить в летний зной

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Жаркая погода — не повод полностью отказываться от спорта. Однако высокая температура воздуха создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и организм в целом, поэтому летом важно выбирать подходящие виды физической активности. Об этом Life.ru рассказала мастер-тренер детского клуба сети фитнес-клубов Pride Fitness Екатерина Алпатова.

По словам специалиста, одним из лучших вариантов для занятий в жару остаются плавание и аквааэробика.

«Вода способствует охлаждению тела и поддержанию оптимальной температуры, из-за чего риск перегрева в жару снижается», — пояснила Алпатова.

Также хорошо подходят спокойные виды активности, не создающие чрезмерной нагрузки на сердце. Среди них — хатха-йога и йога-нидра, которые помогают поддерживать физическую форму и развивать гибкость без перенапряжения

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Ещё одним удачным вариантом эксперт назвала пилатес. Такие тренировки укрепляют мышцы, улучшают координацию и выносливость, но проходят в умеренном темпе, поэтому температура тела повышается не так быстро, как во время интенсивного кардио.

Для поддержания подвижности и тонуса подойдут и занятия стретчингом.

«Растяжка требует минимальных энергозатрат, при этом помогает поддерживать тело в хорошей форме», — отметила тренер.

В список безопасных летних активностей также вошли лёгкие велосипедные тренировки. Во время движения поток воздуха помогает охлаждать тело и снижает нагрузку, связанную с высокой температурой окружающей среды.

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Тем, кто не готов отказываться от кардионагрузок даже летом, специалист рекомендует перенести тренировки на раннее утро или вечерние часы, когда солнце уже не так активно.

Кроме того, в жаркую погоду особенно важно соблюдать питьевой режим и уделять достаточно времени восстановлению после физических нагрузок.

«В жару нет необходимости полностью отказываться от тренировок. Грамотный подход к организации занятий позволяет сохранять физическую активность даже в условиях высокой температуры воздуха, не нанося вреда здоровью», — подчеркнула Алпатова.

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Ранее Life.ru разбирался, почему летом многие люди сталкиваются с сонливостью, упадком сил и снижением работоспособности. Специалисты отмечают, что высокая температура влияет на работу организма и может усиливать усталость, поэтому в жаркую погоду особенно важно грамотно распределять физические нагрузки и соблюдать водный баланс.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

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Ольга Годуненко
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