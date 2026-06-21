Забудь о тренажёрке и беге: Фитнес-тренер назвала лучшие тренировки для жаркой погоды

Жаркая погода — не повод полностью отказываться от спорта. Однако высокая температура воздуха создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и организм в целом, поэтому летом важно выбирать подходящие виды физической активности. Об этом Life.ru рассказала мастер-тренер детского клуба сети фитнес-клубов Pride Fitness Екатерина Алпатова.

По словам специалиста, одним из лучших вариантов для занятий в жару остаются плавание и аквааэробика.

«Вода способствует охлаждению тела и поддержанию оптимальной температуры, из-за чего риск перегрева в жару снижается», — пояснила Алпатова.

Также хорошо подходят спокойные виды активности, не создающие чрезмерной нагрузки на сердце. Среди них — хатха-йога и йога-нидра, которые помогают поддерживать физическую форму и развивать гибкость без перенапряжения

Ещё одним удачным вариантом эксперт назвала пилатес. Такие тренировки укрепляют мышцы, улучшают координацию и выносливость, но проходят в умеренном темпе, поэтому температура тела повышается не так быстро, как во время интенсивного кардио.

Для поддержания подвижности и тонуса подойдут и занятия стретчингом.

«Растяжка требует минимальных энергозатрат, при этом помогает поддерживать тело в хорошей форме», — отметила тренер.

В список безопасных летних активностей также вошли лёгкие велосипедные тренировки. Во время движения поток воздуха помогает охлаждать тело и снижает нагрузку, связанную с высокой температурой окружающей среды.

Тем, кто не готов отказываться от кардионагрузок даже летом, специалист рекомендует перенести тренировки на раннее утро или вечерние часы, когда солнце уже не так активно.

Кроме того, в жаркую погоду особенно важно соблюдать питьевой режим и уделять достаточно времени восстановлению после физических нагрузок.

«В жару нет необходимости полностью отказываться от тренировок. Грамотный подход к организации занятий позволяет сохранять физическую активность даже в условиях высокой температуры воздуха, не нанося вреда здоровью», — подчеркнула Алпатова.

Ранее Life.ru разбирался, почему летом многие люди сталкиваются с сонливостью, упадком сил и снижением работоспособности. Специалисты отмечают, что высокая температура влияет на работу организма и может усиливать усталость, поэтому в жаркую погоду особенно важно грамотно распределять физические нагрузки и соблюдать водный баланс.