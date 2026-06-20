Спите 8 часов и всё равно наутро уставшие? Топ-5 причин, почему летом чувствуете себя разбитыми

Каждое лето происходит одно и то же. Вроде бы солнце светит, дни длиннее, отпускной сезон в разгаре, а сил почему-то становится меньше. После обеда глаза начинают слипаться, на работе сложно сосредоточиться, а мысль о дневном сне кажется лучшей идеей дня. Если вы замечали за собой такое состояние, не спешите обвинять лень или недостаток мотивации. На самом деле сонливость летом, особенно в жару, вполне нормальная реакция организма. Life.ru объясняет, почему так хочется спать и всё «лениво».

Почему в жару буквально вырубает?

Как жара влияет на организм человека и вызывает упадок сил. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

Когда температура воздуха поднимается выше комфортной, организм начинает работать в усиленном режиме. Его главная задача — не перегреться и сохранить нормальную температуру тела. На это уходит немало ресурсов. Сосуды расширяются, усиливается потоотделение, сердце работает активнее, чтобы охлаждать организм.

Всё это требует энергии. В результате ресурсы расходуются быстрее, а человек чувствует усталость и желание прилечь хотя бы на полчаса. Проще говоря, пока вы пытаетесь закончить отчёт или доехать до дома, ваш организм занят более важной задачей — спасением себя от перегрева.

Даже небольшое обезвоживание делает нас вялыми

Постоянно хочется спать летом? Причина может быть в обезвоживании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EugeneEdge

Летом мы теряем намного больше жидкости, чем обычно. Причём не только воду, но и важные минералы — калий, магний, кальций и натрий. Именно они помогают поддерживать нормальную работу нервной системы и мышц. Проблема в том, что обезвоживание не всегда проявляется сильной жаждой. Иногда его первые признаки выглядят совсем иначе: сонливость;

снижение концентрации;

головная боль;

ощущение слабости;

раздражительность.

По словам специалистов, многие люди летом находятся в состоянии лёгкого обезвоживания практически постоянно и даже не замечают этого. А организм тем временем начинает экономить энергию. Но пить что попало тоже нельзя, узнайте, какие напитки могут быть опасными в жару. Лучше всего от жажды и обезвоживания спасёт обычная вода. А лучше, если она будет с минералами.

Давление падает, и энергии становится меньше

Как высокие температуры влияют на давление, самочувствие и уровень энергии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Есть ещё одна причина, по которой летом хочется спать чаще, чем зимой. В жару сосуды расширяются, чтобы организм мог эффективнее отдавать тепло окружающей среде. Из-за этого артериальное давление может немного снижаться. Для большинства людей это не опасно. Однако мозг получает меньше кислорода, чем обычно. В результате появляется ощущение слабости, заторможенности и усталости. Особенно заметно это у метеочувствительных людей, а также у тех, кто и без того склонен к пониженному давлению.

Когда на улице душно, работать становится тяжелее не только телу, но и мозгу. Специалисты отмечают, что перегрев оказывает дополнительную нагрузку на нервную систему. Организму приходится постоянно регулировать температуру тела и контролировать множество процессов одновременно. В какой-то момент мозг буквально предлагает самый простой способ сэкономить силы — снизить активность. Отсюда и желание поспать посреди дня. Наверняка вы замечали: в прохладный день можно спокойно заниматься делами несколько часов подряд, а в сильную жару даже простые задачи требуют больше усилий.

Почему летом хочется спать чаще, чем зимой

Почему летом даже после полноценного сна сохраняется чувство усталости. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ahmet Misirligul

На первый взгляд это кажется странным. Ведь зимой темно и холодно, а летом много солнца. Зимой организм тратит силы на сохранение тепла, а летом — на охлаждение. В жаркую погоду нагрузка на системы терморегуляции становится особенно высокой. Кроме того, летом чаще возникают обезвоживание и нарушения водно-солевого баланса, которые напрямую влияют на уровень энергии.

На качество сна влияет и сама жара. Врачи отмечают, что для полноценного отдыха организму необходимо небольшое снижение температуры тела. Когда в спальне душно и жарко, заснуть становится сложнее, а сон оказывается более поверхностным. Человек может просыпаться несколько раз за ночь и даже не запоминать этого, но утром всё равно чувствует себя разбитым. Именно поэтому чувство усталости в зной — совершенно нормальная физиологическая реакция. Организм одновременно борется с перегревом, восполняет потерю жидкости и пытается адаптироваться к изменившемуся режиму дня.

Как перестать клевать носом в жару

Как пережить жару без постоянной усталости и желания спать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Kruk

Полностью избавиться от сонливости в период аномальной жары вряд ли получится. Но снизить её вполне реально. Пейте воду заранее. Не ждите, пока появится сильная жажда. Лучше пить небольшими порциями в течение дня. В жару потребность в жидкости возрастает, а вместе с водой полезно восполнять потерю электролитов.

Не ждите, пока появится сильная жажда. Лучше пить небольшими порциями в течение дня. В жару потребность в жидкости возрастает, а вместе с водой полезно восполнять потерю электролитов. Перенесите тренировки. Интенсивные занятия спортом под палящим солнцем только усиливают усталость. Врачи рекомендуют выбирать раннее утро или вечерние часы, когда температура становится комфортнее.

Интенсивные занятия спортом под палящим солнцем только усиливают усталость. Врачи рекомендуют выбирать раннее утро или вечерние часы, когда температура становится комфортнее. Избегайте перегрева. Если есть возможность, проводите самые жаркие часы дня в помещении или в тени. Чем меньше организм перегревается, тем меньше энергии он тратит на охлаждение.

Если есть возможность, проводите самые жаркие часы дня в помещении или в тени. Чем меньше организм перегревается, тем меньше энергии он тратит на охлаждение. Выбирайте лёгкую одежду. Свободные вещи из натуральных тканей помогают телу лучше отдавать тепло и уменьшают нагрузку на систему терморегуляции.

Свободные вещи из натуральных тканей помогают телу лучше отдавать тепло и уменьшают нагрузку на систему терморегуляции. Не злоупотребляйте кофе. Кажется, что лишняя чашка кофе должна спасти ситуацию. На деле напитки с кофеином могут усиливать потерю жидкости, если заменять ими обычную воду. Поэтому ставка только на кофе — не лучшая стратегия.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если сонливость не проходит даже в прохладную погоду, сопровождается сильной слабостью, головокружением, ухудшением памяти или сохраняется неделями, стоит проконсультироваться со специалистом. Иногда за постоянным желанием спать могут скрываться заболевания эндокринной системы, анемия, нарушения сна или другие проблемы со здоровьем.

Летняя сонливость — не признак лени, а вполне объяснимая реакция организма на жару. Поэтому в знойные дни желание вздремнуть днём вполне естественно. Главное — помогать организму справляться с нагрузкой и не игнорировать его сигналы. А ранее Life.ru рассказал, почему в день летнего солнцестояния хуже спится и как с этим бороться!