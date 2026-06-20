Три ребёнка заразились сифилисом в Самарской области

В Самарской области за 2025 год официально зарегистрированы три случая сифилиса среди детей и подростков до 17 лет, следует из данных регионального управления Роспотребнадзора. Двое заболевших проживают в региональной столице, ещё один — в области. В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области предоставили информацию в ответ на запрос редакции 63.RU.

Показатель заболеваемости в этой возрастной группе — 0,5 случая на 100 тысяч детского населения, что на один случай больше, чем в 2024 году. Всего в регионе сифилис подтверждён у 232 жителей. Годом ранее заболевших было на 53 больше, то есть среди взрослого населения наблюдается снижение — на 18,6 процента в годовом выражении.

Сифилис вызывает бактерия бледная трепонема. Без лечения инфекция переходит в хроническую форму и может привести к слепоте, менингиту, деменции и инсульту.