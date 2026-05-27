«‎Свободная любовь» довела Европу до рекордной вспышки сифилиса и гонореи

Несоблюдение правил гигиены, отказ от средств защиты и ряд социальных факторов могли привести к резкому росту заболеваний, передающихся половым путём, в Европе. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал эксперт в сфере международного здравоохранения, врач Александр Шамарин.

Поводом для обсуждения стал опубликованный 21 мая отчёт Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC). Согласно данным организации, в 2024 году в европейских странах зарегистрировали рекордный за последнее десятилетие уровень заболеваемости сифилисом, гонореей и другими половыми инфекциями.

«Снижение культуры населения, несоблюдение базовых правил гигиены и неконтролируемая иммиграция», — перечислил Александр Шамарин причины распространения заболеваний в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, ситуацию также могут усугублять отказ от использования средств контрацепции, нормализация проституции и распространение культуры «свободной любви». По его оценке, всё это влияет на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в странах Европы.

врачей в Европе особенно тревожит рост врождённого сифилиса: число таких диагнозов выросло с 78 до 140. При этом заболеваемость хламидиозом незначительно снизилась, составив чуть более 213 тысяч случаев. Изменение сексуального поведения молодёжи, по мнению экспертов, является главной причиной эпидемии.