Карантин объявлен в Самарской области из-за вспышки бруцеллёза у скота

В Самарской области зафиксировали вспышку бруцеллёза у крупного рогатого скота, власти объявили карантин. Об этом сообщили в пресс-службе областного комитета ветеринарии. Очаг инфекции находится в селе Новокуровка Хворостянского района.

«Территория в радиусе 5 километров от очага признана неблагополучной. Кроме самой Новокуровки, сюда попали села Елань и Михайло-Лебяжье и ж/д станция Чагра. Там запрещено проводить выставки и ярмарки животных, а ещё разным стадам нельзя пастись вместе», — сказано в приказе комитета.

Жителям напомнили, что возбудители инфекции живут в продуктах, полученных от заражённых животных. Употребление в пищу такой еды опасно для человека. В месте распространения болезни запрещено вывозить больной скот, доить овец, коз. К водоёмам нельзя подпускать коров, если до них воду оттуда пили их заболевшие собратья. Также под карантином пастбища. При этом молоко от здоровых восприимчивых животных должно быть обработано термически или перерабатываться на молокозаводе, подчёркивается в документе.

Ранее в башкирском селе Уральск ввели карантин из-за вспышки бешенства на территории детского сада. Указ подписал глава республики Радий Хабиров. Ограничения действуют с 3 июня.