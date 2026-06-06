В башкирском селе ввели карантин из-за вспышки бешенства на территории детсада
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В башкирском селе Уральск ввели карантин из-за вспышки бешенства на территории детского сада. Указ подписал глава республики Радий Хабиров. Ограничения действуют с 3 июня.
Согласно документу, запрещено лечить больных восприимчивых животных, пускать на территорию посторонних, перемещать или перегруппировывать животных, а также снимать шкуры с их туш. Также в населённом пункте нельзя проводить ярмарки и выставки с массовым скоплением животных.
Сейчас организована экстренная вакцинация животных от бешенства.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Омской области после двух смертельных случаев бешенства за месяц начали экстренно вакцинировать животных. Первый случай произошёл в апреле, когда 11-летнего мальчика укусил соседский щенок.
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