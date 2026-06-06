В башкирском селе ввели карантин из-за вспышки бешенства на территории детсада

Согласно документу, запрещено лечить больных восприимчивых животных, пускать на территорию посторонних, перемещать или перегруппировывать животных, а также снимать шкуры с их туш. Также в населённом пункте нельзя проводить ярмарки и выставки с массовым скоплением животных.