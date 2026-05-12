В Омской области после двух смертей от бешенства экстренно вакцинируют животных

Омская область столкнулась с двумя смертельными случаями бешенства за месяц, унёсшими жизни 11-летнего мальчика и пожилой женщины. Эти трагедии привели к введению карантинных мер и усилению вакцинации животных в регионе.

Первый случай произошёл 17 апреля: мальчик был укушен соседским щенком. Хотя рану обработали, об инциденте не сообщили врачам, и ребенок получил диагноз ОРВИ. Через несколько дней его состояние резко ухудшилось, подтвердив бешенство. Несмотря на интенсивное лечение, длившееся семь дней, врачам не удалось спасти жизнь ребёнка.

Вторая жертва – пожилая жительница сельского района, пострадавшая от укуса собственной кошки. Несмотря на рекомендацию фельдшера пройти курс прививок, женщина отказалась, что оказалось роковым решением. В ответ на эти случаи в регионе был введён карантин по указу губернатора.

Россельхознадзор подтвердил наличие очагов бешенства в Павлоградском и Русско-Полянском районах, установив ограничения в деревне Бессарабка и селе Буняковка. С начала года проведена масштабная вакцинация сельскохозяйственных животных и домашних питомцев, однако более 200 владельцев получили предостережения за уклонение от прививок.

По словам директора фонда «Общий мир» Елены Олюниной, недостаточная осведомлённость о бесплатной вакцинации, недооценка рисков и прокрастинация приводят к трагическим последствиям как для животных, так и для людей. Важно помнить, что бешенство после появления симптомов практически всегда смертельно, и единственным способом предотвратить его является экстренная вакцинация после укуса.

Ранее академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснил, в каких случаях вакцинация от бешенства особенно важна. Решение зависит от эпидобстановки в регионе (благополучная территория или нет, болеют ли дикие звери), а также от места укуса — чем ближе к голове, тем срочнее нужно вводить препарат.