Выжили только трое человек: «Дружелюбная» лесная белочка может вас убить

На первый взгляд безобидные белки в лесу могут быть носителями бешенства, поэтому контактировать с ними строго запрещено. Об этом предупредил врач функциональной диагностики, кардиолог Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, опасны все дикие животные — еноты, лисы, ежи.

«Вирус бешенства меняет головной мозг животного, оно ищет встречи с человеком. Вирусу нужно распространиться. К сожалению, это смертельное заболевание. Белки могут передать вирус домашним животным, например кошке. К сожалению, вакцинация бывает не всегда успешной, мы не успеваем победить болезнь», — рассказал Кондрахин в беседе с 360.ru.

Если контакт всё же произошёл, необходимо срочно вымыть руки и бежать в ближайший травмпункт. Специалист добавил, что в мире насчитывается всего три случая выживания после бешенства, симптомы проявляются не сразу, поэтому обращаться к врачу нужно незамедлительно, чтобы успеть вакцинироваться.

Ранее академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснил, в каких случаях вакцинация от бешенства особенно важна. Решение зависит от эпидобстановки в регионе (благополучная территория или нет, болеют ли дикие звери), а также от места укуса — чем ближе к голове, тем срочнее нужно вводить препарат.