16 апреля, 09:58

Спёр, спрятал, погубил: Пьяный москвич украл из магазина редкую белку и отправил её на тот свет

В Москве мужчина украл из зоомагазина и оставил на погибель экзотическую белку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jarry

В Москве мужчина украл из зоомагазина экзотическое животное. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, всё произошло в подсобке на улице Михалковской в Коптево. На видео — то, как неизвестный достаёт чилийскую белку и засовывает её за пазуху.

Кража экзотической белки в Москве. Видео © 77.мвд.рф

Мужчину оперативно нашли. Свой поступок 33-летний вор объяснил действием алкоголя. К слову, белка породы дегу его выходку не пережила — животинка осталась дома у отца фигуранта, где и погибла. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», преступника отпустили домой под подписку о невыезде.

Депутат Бурматов потребовал наказать живодёров, избивших хаски в Люберцах
Ранее в Московской области неизвестные похитили немецкого ягдтерьера по кличке Рагнар. По словам хозяина, GPS-сигнал от ошейника собаки пропал, когда она отдалилась на 400 метров. По мнению мужчины, устройство могли намеренно отключить, а животное — силой увезти в неизвестно направлении.

Матвей Константинов
