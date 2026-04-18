Под Омском отчаявшийся отец задушил бешеного соседского щенка, убившего его сына

В Омской области мальчик умер от бешенства после, казалось бы, лёгкого укуса от соседского щенка. Как пишет aif.ru, трагедия произошла в селе Бессарабка. Изначально отец не придал этому внимания и просто обработал ранку. Через несколько дней у 11-летнего ребёнка поднялась температура. Врач не знал об инциденте с животным и списал всё на ОРВИ.

Время шло, а прививку мальчику никто так и не поставил. Когда ребёнку стало совсем плохо, его госпитализировали в реанимацию в Омске. Но было уже поздно. Когда отец узнал о причине смерти, он в бешенстве задушил и закопал щенка. Тело нашли и взяли анализы, и диагноз подтвердился.

Семью взяли под наблюдение врачей, братья погибшего 2010 и 2011 годов рождения помещены в больницу для антирабического лечения. Известно, что жителей Бессарабки уже предупреждали об ухудшении ситуации с бешенством. Домашних животных вакцинировали, однако в округе остались бродячие собаки. Ловить их некому, а убивать потенциальных разносчиков запрещено законом.

На похоронах собралось всё село: близкие, соседи, одноклассники, простые жители. Некоторые были напуганы и боялись подходить к гробу — вдруг бешенство передастся при близком контакте с телом. Возбуждено два уголовных дела. Фельдшеру предстоит ответить за ненадлежащее оказание медицинской помощи, а отцу — за жестокое обращение с животными.

