Врач Минакова: Хантавирус распространён в приволжских регионах РФ

Хантавирусная инфекция относится к числу заболеваний, которые в ряде регионов России рассматриваются как эндемичные. Об этом рассказала врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

«Хантавирусная инфекция в России протекает преимущественно как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Чаще всего в России болезнь регистрируется в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской, Ульяновской областях», — цитирует врача РИА «Новости».

Специалист отметила, что для этих регионов заболевание уже воспринимается как характерное, то есть встречающееся регулярно на протяжении длительного времени. В качестве сравнения она привела хронический описторхоз, который типичен для Западной Сибири. Минакова отметила, что накопленный медицинский опыт помогает врачам быстрее выявлять инфекцию. Медики опираются на характерные симптомы, после чего диагноз подтверждается лабораторными исследованиями. Затем назначается противовирусное и симптоматическое лечение, и в большинстве случаев пациенты полностью восстанавливаются.

Ранее стало известно, что число подтверждённых случаев хантавируса, связанных со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius, выросло до 13. Испания выявила ещё одного заболевшего среди пассажиров, находящихся на карантине. При этом глава ВОЗ подчеркнул, что ситуация остаётся стабильной. Со 2 мая новых летальных случаев не зарегистрировано.