Первооткрыватель Эболы раскритиковал панику в мире из-за новых вспышек
Учёный, впервые идентифицировавший лихорадку Эбола как отдельное заболевание, осудил «глобальную панику» вокруг новых вспышек лихорадки и других вирусов. С таким вирусолог Жан-Жак Муйембе-Танфун выступил в интервью швейцарскому телеканалу RTS.
«У нас никогда не было такой глобальной реакции. Это ненормально», — заявил глава Национального института биомедицинских исследований в Киншасе.
Специалист полагает, что ажиотаж вызван страхами, оставшимися после пандемии COVID-19, хотя механизмы передачи этих болезней кардинально разнятся. Ситуацию дополнительно накалила вспышка хантавируса на круизере Hondius. Муйембе-Танфун призвал доверять конголезским властям, которые, как и соседние страны, обладают профильным опытом.
«Нынешняя эпидемия будет взята под контроль. Возможно, через два-три месяца она будет полностью локализована», — добавил он.
Ранее Life.ru рассказывал, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго расширяется. Таким образом, специалисты зафиксировали уже 900 предполагаемых случаев заражения, подтвердив 101 из них лабораторно.
