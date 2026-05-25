В ДР Конго число предполагаемых случаев заражения Эболой превысило 900

Всемирная организация здравоохранения продолжает сообщать о расширении вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. По данным главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, к настоящему моменту специалисты выявили более 900 предполагаемых случаев заражения, из которых 101 подтверждён лабораторно.

«Благодаря усилиям по эпиднадзору в рамках борьбы с Эболой в ДРК, к настоящему времени было выявлено более 900 предполагаемых случаев, включая 101 подтвержденный случай», — пишет он.

Эпицентром распространения инфекции остаётся провинция Итури на востоке страны. Как отметил руководитель организации, почти пять миллионов жителей региона продолжают жить в условиях вооружённого конфликта. Каждый четвёртый человек нуждается в гуманитарной помощи, а около 20 процентов населения были вынуждены покинуть свои дома.

По словам Гебрейесуса, продолжающиеся боевые действия в регионе серьёзно осложняет борьбу с заболеванием. Из-за этого люди покидают опасные районы, среди них — сотрудники медицинских и гуманитарных миссий. Это затрудняет поиск контактов заражённых, своевременное выявление новых случаев и оказание помощи пациентам на ранней стадии болезни. Он также обратил внимание на рост недоверия среди местного населения.

Ранее издание Bloomberg сообщало о том, что в ДР Конго число заражённых достигло 867 человек, а число погибших — 204. При этом отслеживание контактов остаётся ограниченным: удалось установить лишь часть из 1745 выявленных контактов с инфицированными. Местные медики сообщают о нехватке вакцин, защитного оборудования и современных методов лечения.