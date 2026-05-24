AP: 18 заражённых Эболой сбежали из медцентра в ДРК после поджога

Неизвестные подожгли медицинский центр в Демократической Республике Конго, после чего из учреждения сбежали 18 человек с подозрением на заражение Эболой. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на директора больницы города Монгбвалу Ричарда Локуди.

«По предварительным данным, никто не пострадал, но когда пациенты выбегали, спасаясь от огня, 18 человек с подозрением на заражение лихорадкой Эбола покинули учреждение и теперь числятся пропавшими без вести», — заявил Локуди.

Информации о погибших или пострадавших во время пожара не поступало. После побега пациентов власти и медики начали поиски людей, которые могли контактировать с заражёнными.

Сейчас в ДР Конго продолжается вспышка лихорадки Эбола, вызванная редким штаммом Бундибугйо. Врачи фиксируют сотни предполагаемых случаев заражения и более 130 смертей. Ситуацию осложняют нехватка вакцин для этого штамма и вооружённые конфликты.

Ранее сообщалось, что в городе Рвампара в ДР Конго местные жители устроили поджог центра лечения больных Эболой после конфликта с медиками. Поводом стала смерть молодого пациента. Родственники погибшего потребовали выдать им тело, однако врачи отказались. После этого члены семьи начали бросать в здание различные предметы, из-за чего вспыхнул пожар. Огонь уничтожил две больничные палатки, где проходили лечение пациенты с вирусом. На момент ЧП внутри находились шестеро инфицированных.