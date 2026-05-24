Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 12:32

Эбола в Конго продолжает распространяться, несмотря на остановку авиасообщения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kitsawet Saethao

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kitsawet Saethao

В Демократической Республике Конго обостряется ситуация с вирусом Эбола, из-за чего в ряде районов начали отменять авиарейсы. Об этом сообщает Bloomberg.

Число заражённых достигло 867 человек, а число погибших — 204. При этом отслеживание контактов остаётся ограниченным: удалось установить лишь часть из 1745 выявленных контактов с инфицированными. Очагом распространения называют провинцию Итури на границе с Угандой. Именно там фиксируется наибольшая нагрузка на систему здравоохранения.

«Это создаёт дополнительную нагрузку на и без того хрупкие системы здравоохранения и вынуждает власти в значительной степени полагаться на элементарные меры общественного здравоохранения, поскольку для этого редкого типа вируса нет одобренной вакцины или лечения антителами», — указано в статье.

Местные медики сообщают о нехватке вакцин, защитного оборудования и современных методов лечения. Даже базовые средства защиты остаются дефицитными, несмотря на международную помощь. Специалисты также предупреждают о риске распространения вируса в соседние страны из-за слабого контроля на границах с Угандой и Южным Суданом.

В ДР Конго число возможных жертв Эболы превысило 200 человек
В ДР Конго число возможных жертв Эболы превысило 200 человек

Ранее сообщалось, что в городе Рвампара в Конго местные жители устроили поджог центра лечения больных Эболой после конфликта с медиками. Поводом стала смерть молодого пациента. Родственники погибшего потребовали выдать им тело, однако врачи отказались.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Конго
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar