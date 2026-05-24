В ДР Конго число возможных жертв Эболы превысило 200 человек

В Демократической Республике Конго число предполагаемых жертв вспышки лихорадки Эбола превысило 200 человек. Вирус продолжает распространяться сразу в нескольких регионах страны. Об этом сообщило Министерство связи по делам СМИ ДРК.

«Зарегистрировано 204 случая смерти, предположительно вызванных вирусом, и 867 предположительных случаев заражения», — говорится в публикации ведомства в соцсети X.

По официальным данным, вспышку зафиксировали в провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву. Лабораторно специалисты подтвердили 10 смертей и 91 случай заражения. Основной очаг заболевания находится в Итури, которая граничит с Угандой. В соседнем государстве к настоящему моменту зарегистрировали один подтверждённый летальный исход и пять предполагаемых случаев заражения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения повысила риск распространения лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго до «очень высокого». Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве. В организации уточнили, что на региональном уровне угрозу распространения вируса оценивают как высокую, однако глобальный риск пока остаётся низким. В ВОЗ также заявили, что вспышка в ДР Конго распространяется быстрыми темпами.