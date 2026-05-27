Число заражённых с «‎хантавирусного» круизного лайнера MV Hondius увеличилось

Число подтверждённых случаев хантавируса, связанных со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius, выросло до 13. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, Испания выявила ещё одного заболевшего среди пассажиров, находящихся на карантине.

«Испания сообщила о новом случае заболевания среди пассажиров, находящихся на карантине, в результате чего общее число заболевших достигло 13», — написал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в X.

При этом он подчеркнул, что ситуация остаётся стабильной. Со 2 мая, когда о вспышке на «хантавирусном лайнере» впервые сообщили ВОЗ, новых летальных случаев не зарегистрировано.

Вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из аргентинской Ушуайи, вызвала международный резонанс. На борту были выявлены случая заражения опасным штаммом «Андес». Ранее Life.ru сообщал, что лайнер MV Hondius прибыл в порт Роттердама. После швартовки всех находящихся на борту отправят на строгий медицинский карантин.