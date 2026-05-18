Заражённый хантавирусом лайнер MV Hondius прибыл в порт Роттердама

Круизное судно MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, прибыл в нидерландский порт Роттердам. Сейчас там остаются 25 членов экипажа и двое врачей, сообщает портал NU.nl.

После швартовки всех находящихся на борту отправят на строгий медицинский карантин. Сам лайнер специалисты проверят в усиленном режиме безопасности. Во Всемирной организации здравоохранения подчёркивают, что вирус не передаётся от человека к человеку. Его переносчиками являются грызуны, поэтому речь о новой пандемии не идёт.

По последней информации ВОЗ, на лайнере подтверждено десять случаев заражения опасным вирусом, трое заболевших скончались, один госпитализирован в ЮАР. Всего на борту находилось около полутора сотен пассажиров и членов экипажа — в основном выходцы из Британии, Испании, США и самой Голландии.