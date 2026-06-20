Страдальцам от мигрени назвали «золотую рыбку», которая исполнит их главное желание

Скумбрия может способствовать снижению воспалительных процессов в организме, которые, в том числе, связаны с приступами мигрени, а также быть полезной при заболеваниях суставов и опорно-двигательного аппарата, рассказала диетолог Ольга Редина.

По её словам, положительный эффект связан с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшать хроническое воспаление. Конечно, рыба не является лечением, однако она может снизить частоту приступов мигрени при регулярном включении в рацион.

«Рацион многих людей содержит избыток омега-6 жирных кислот, которые поступают с фастфудом и полуфабрикатами. Скумбрия помогает восстановить баланс и тем самым может снижать риск приступов мигрени», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Она также отметила, что скумбрия полезна для сердечно-сосудистой системы, поддерживает работу сосудов и снижает риски атеросклероза, благоприятно влияет на суставы и когнитивные функции. В её составе — полноценный белок, витамин D, йод, селен и витамины группы B, что делает рыбу важной частью рациона при умственных и физических нагрузках.