Адское похмелье и обострение язвы: Почему алкоголь нельзя смешивать с цитрусовыми

Алкоголь лучше не смешивать с цитрусовыми соками, особенно с грейпфрутовым. Такое сочетание может усилить нагрузку на желудок, печень и привести к более тяжелому похмелью. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Во-первых, такие соки содержат органические кислоты, которые раздражают слизистую, и алкоголь будет всасываться быстрее, а если у вас есть гастрит или язва — они, несомненно, обострятся. Во-вторых, в них есть углеводы, что также создаёт дополнительную нагрузку на обменные процессы. Елена Соломатина Врач - диетолог

По словам врача, главная проблема заключается в том, что алкоголь и цитрусовые задействуют схожие механизмы переработки в печени.

«Алкоголь и цитрусовые конкурируют за одни и те же ресурсы печени. Там происходят одинаковые метаболические процессы, поэтому что быстрее будет утилизироваться — алкоголь или цитрусовые — большой вопрос. В любом случае этанол будет дольше негативно воздействовать на печень и организм, поскольку печень просто не сможет его вовремя обезвредить», — отметила Соломатина.

Особую осторожность врач советует соблюдать с грейпфрутовым соком. Он известен способностью влиять на работу ферментов печени, из-за чего может изменяться действие некоторых лекарственных препаратов.

«Если изменяются ферменты печени, то алкоголь просто не сможет вовремя нейтрализоваться и будет дольше отравлять организм. Кроме того, похмелье окажется более тяжёлым, а самочувствие после такого «коктейля» — значительно хуже», — предупредила врач.

По словам специалиста, при регулярном злоупотреблении сочетанием алкоголя и цитрусовых напитков нагрузка на печень может существенно возрастать, особенно у людей с уже имеющимися заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени.

Ранее Life.ru сообщал, что в мае 2026 года в России сократились продажи алкогольной продукции. Общий объём реализации снизился на 6,28% в годовом выражении и составил 82,64 млн декалитров. Продажи водки уменьшились на 3,21%, коньяка — на 4,73%, а прочих крепких алкогольных напитков — на 3,58%.