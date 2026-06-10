Россиян предупредили о скрытых рисках привычки пить «по чуть-чуть»

Даже небольшие дозы алкоголя могут увеличить риски для здоровья. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

По данным исследователей, уже одна стандартная порция спиртного в день повышала вероятность преждевременной смерти от болезни или травмы, напрямую связанной с алкоголем. Риск при этом оставался небольшим — примерно один случай на тысячу человек.

При двух порциях в день показатель, как утверждают исследователи, резко увеличивался — до одного случая на 25 человек. Такой уровень потребления долго считался допустимым для мужчин, но авторы новой работы считают его уже значимым фактором риска.

Под стандартной порцией в исследовании понимаются 12 унций обычного пива (почти 350 мл), 5 унций вина (почти 150 мл) или 1,5 унции крепкого алкоголя (почти 45 мл). Учёные оценивали данные по США и смотрели на болезни и смерти, которые можно напрямую связать с употреблением спиртного.

Для женщин одна порция в день была связана с более высокой вероятностью смерти от рака печени или молочной железы. У мужчин и женщин также отмечался повышенный риск цирроза печени, рака полости рта и пищевода, а также травм. При увеличении количества спиртного риски продолжали расти.

Авторы при этом не утверждают, что все эффекты были однозначно отрицательными. В исследовании также нашли связь одной порции в день с более низким риском диабета у женщин и инсульта у мужчин и женщин. Однако эпизоды более тяжёлого употребления алкоголя сводили возможный защитный эффект против инсульта на нет.

Работа вызвала спор, в том числе из-за расхождения с другим докладом, подготовленным для обновления диетических рекомендаций США. Там говорилось, что умеренное употребление может быть связано с более низкой общей смертностью, хотя одновременно отмечался повышенный риск рака молочной железы.

Кстати, на фоне споров о «безопасной дозе» меняется и поведение молодой аудитории. Представители поколения Z всё чаще отказываются от алкоголя, и этот тренд фиксируют не только в России, но и в других странах. Для винодельческого рынка это звучит как тревожный сигнал, но внутри отрасли панику не включают. Виноделы воспринимают отказ молодёжи от спиртного скорее как временную моду, а не как угрозу для рынка. Там считают, что многовековая культура вина в итоге окажется сильнее сиюминутных привычек поколения, которое сегодня выбирает трезвость, ЗОЖ и контроль над собой.