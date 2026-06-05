Титов назвал отказ зумеров от алкоголя временным трендом

Представители поколения Z практически перестали употреблять спиртные напитки, однако игроки российского винодельческого рынка не видят в этом угрозы и называют происходящее всего лишь преходящим трендом, который не сможет пересилить многовековые традиции виноделия. Своими соображениями по этому поводу на площадке Петербургского международного экономического форума поделился крупный инвестор и совладелец группы «Абрау-Дюрсо», а также член правления Ассоциации виноградарей и виноделов РФ Борис Титов.

Предприниматель обратил внимание, что отказ молодёжи от горячительных напитков сегодня фиксируют по всему миру вне зависимости от региона. Тем не менее, резюмировал Титов, его отрасль воспринимает эту моду как недолговременное явление, поскольку глубинная культура производства и потребления вина в конечном счёте перевесит сиюминутные веяния.

«Это факт, но, мы считаем, что это временный фактор, всё равно культура виноделия... возьмёт своё», — подытожил он.

Ранее стало известно, что полностью безопасных доз спиртного не бывает, хотя ВОЗ и установила некие рамки для ежедневного приёма. Женщинам можно до 20–30 граммов чистого спирта, а мужчинам — до 30–40. Считается, что 10 граммов спирта — это, к примеру, 150 мл сухого вина или 250 мл пива. Однако даже такие объёмы токсичны для органов, обостряют хронические недуги и не гарантируют защиты от новых болезней.