ВОЗ назвала допустимые дозы алкоголя для мужчин и женщин в сутки

Безопасных доз алкоголя не существует, однако ВОЗ определяет допустимое количество для ежедневного употребления. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева, пишет ТАСС.

По словам специалиста, женщинам допустимо употреблять до 20–30 граммов чистого спирта в день, мужчинам — 30–40 граммов. Солнцева объяснила, что 10 граммов чистого спирта соответствуют примерно 150 мл сухого вина или 250 мл пива. Она подчеркнула, что в любом случае алкоголь оказывает токсическое воздействие на органы. Употребление спиртного способствует обострению хронических болезней и развитию новых заболеваний.

Врач напомнила о токсическом влиянии алкоголя на организм. Даже допустимые дозы не гарантируют отсутствия вреда для здоровья. Специалист призвала учитывать индивидуальные особенности организма.

Ранее россиянам рекомендовали на месяц отказаться от алкоголя после майских праздников. Такую рекомендацию дала гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова. Она посоветовала сократить потребление продуктов с высоким содержанием холестерина. Рацион должен быть сбалансированным: половину тарелки составляют овощи, четверть — белок, ещё четверть — сложные углеводы. Ужин желательно завершать за три-четыре часа до сна. Врач также рекомендовала поддерживать водный баланс — около 1,5–2 литров воды в день. По её словам, эти меры помогут наладить работу печени и желудочно-кишечного тракта. Мельникова предупредила, что не стоит набрасываться на жёсткие диеты, чтобы не вызвать стресс и срыв.