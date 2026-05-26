Алкоголь может буквально превратить женщину в мужчину, заявил нарколог

Регулярное употребление алкоголя способно буквально превратить женщину в мужчину на физическом уровне, предупредил психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. По его словам, развитие мужских черт (маскулинизация) происходит из-за серьёзного сбоя в гормональном балансе: спиртное снижает выработку женских половых гормонов и одновременно усиливает производство мужских.

Внешние и физиологические изменения не заставляют себя долго ждать — женский тип фигуры сменяется мужским, жировая ткань перераспределяется с бёдер на живот и верхнюю часть туловища, голос становится ниже с характерной хрипотой, кожа из-за обезвоживания и расширения сосудов приобретает нездоровый красноватый оттенок, появляются отёки, а нарушение эндокринной системы может привести к усиленному росту волос по мужскому типу.

Первые признаки маскулинизации у женщин при частом употреблении алкоголя могут проявиться уже через один-два года, поскольку женский организм гораздо чувствительнее к спиртному. При этом, обнадёжил специалист, восстановление эндокринной системы начинается сразу после отказа от алкоголя, как только этанол полностью выводится из организма.

«Процесс может занять от нескольких недель до года. Всё зависит от длительности злоупотребления и состояния здоровья», — цитирует эксперта «Радио 1».

Кстати, европейские народы лучше переносят алкоголь, чем представители азиатской популяции. А у жителей дальних регионов РФ переносимость алкоголя отличается.