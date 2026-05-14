«Русского гена» нет: Какие народы России хуже переносят алкоголь и почему

Мужчины в отдалённых регионах России чаще сталкиваются с повышенным верхним давлением не из-за генетики, а из-за отношения к лечению. А у жителей дальних регионов РФ переносимость алкоголя отличается, рассказала «Ленте.ру» доктор биологических наук Анча Баранова.

По её словам, в ряде дальних субъектов, включая Хабаровский край, мужчины нередко игнорируют препараты и откладывают визит к врачу. В Москве, напротив, пациенты чаще соблюдают назначения и регулярнее принимают лекарства.

«Русские — это европейцы. Никакого специфического «русского гена» для алкоголя нет», — указала доктор.

По её словам, европейские народы лучше переносят алкоголь, чем представители азиатской популяции. Именно поведение, а не биологические различия, по мнению профессора, влияет на статистику: показатели верхнего давления от 150 и выше в регионах встречаются заметно чаще. Баранова отметила, что москвичи в этом смысле более дисциплинированны, тогда как привычка терпеть и не жаловаться может играть против жителей отдалённых территорий.

