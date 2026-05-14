Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 06:44

«Русского гена» нет: Какие народы России хуже переносят алкоголь и почему

Врач Баранова: У мужчин из дальних регионов РФ переносимость алкоголя отличается

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Мужчины в отдалённых регионах России чаще сталкиваются с повышенным верхним давлением не из-за генетики, а из-за отношения к лечению. А у жителей дальних регионов РФ переносимость алкоголя отличается, рассказала «Ленте.ру» доктор биологических наук Анча Баранова.

По её словам, в ряде дальних субъектов, включая Хабаровский край, мужчины нередко игнорируют препараты и откладывают визит к врачу. В Москве, напротив, пациенты чаще соблюдают назначения и регулярнее принимают лекарства.

«Русские — это европейцы. Никакого специфического «русского гена» для алкоголя нет», — указала доктор.

По её словам, европейские народы лучше переносят алкоголь, чем представители азиатской популяции. Именно поведение, а не биологические различия, по мнению профессора, влияет на статистику: показатели верхнего давления от 150 и выше в регионах встречаются заметно чаще. Баранова отметила, что москвичи в этом смысле более дисциплинированны, тогда как привычка терпеть и не жаловаться может играть против жителей отдалённых территорий.

ВОЗ назвала допустимые дозы алкоголя для мужчин и женщин в сутки
ВОЗ назвала допустимые дозы алкоголя для мужчин и женщин в сутки

Ранее Life.ru рассказывал о препарате, способном уменьшать тягу к алкоголю и смягчать симптомы похмелья. Согласно исследованиям, заметный эффект при курсовом приёме проявляется минимум через три месяца регулярного применения.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar