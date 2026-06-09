Продажи алкоголя в мае упали на 6%

В мае 2026 года в России зафиксировано снижение продаж алкогольной продукции на 6,28% в годовом выражении после роста в предыдущие месяцы. Об этом следует из расчётов «Коммерсанта» на базе данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Общий объём реализованной алкогольной продукции в мае составил 82,64 млн декалитров. В сегменте напитков крепостью выше 9% зафиксировано снижение почти на 2%, до 10,03 млн декалитров. Продажи водки уменьшились на 3,21%, до 6,18 млн декалитров, коньяка — на 4,73%, до 1,01 млн декалитров, прочих спиртных напитков — на 3,58%, до 1,16 млн декалитров.

Рост в этой категории показали только ликероводочные изделия, увеличившиеся на 6,15% до 1,66 млн декалитров, при этом отмечается замедление динамики. Реализация тихих вин снизилась на 3,86% и составила 4,68 млн декалитров. Игристые вина, напротив, продемонстрировали рост на 2,8% — до 1,6 млн декалитров.

Продажи напитков брожения (пиво, пуаре, сидр и медовуха) увеличились на 7,07%, достигнув 65,88 млн декалитров. Внутри этого сегмента сидр вырос на 14,89% до 893,6 тыс. декалитров, медовуха — на 2,27% до 291 тыс. декалитров. В целом за январь—март 2026 года реализовано 357,21 млн декалитров алкогольной продукции, что на 1,3% меньше год к году.

Для сравнения, в январе—апреле фиксировался рост спроса на 0,3% до 274,57 млн декалитров. Эксперты связывают динамику с ростом потребительского пессимизма, удорожанием продукции после повышения акцизов и МРЦ, а также с влиянием коротких майских праздников.

Ранее сообщалось, что отсутствие в России дистанционной продажи алкоголя является необычной ситуацией. Онлайн-формат покупки спиртного отличается от традиционной розницы и формирует иной потребительский сценарий. Мировой опыт показывает: в интернет чаще переходят за более премиальными алкогольными позициями.