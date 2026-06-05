Скорость, а не доступность: В РФ объяснили, почему онлайн-торговля спиртным не навредит зумерам

В России отсутствие дистанционной продажи алкоголя — нонсенс, заявил президент группы компаний Simple Максим Каширин на полях ПМЭФ. По его словам, покупка спиртного через Интернет предлагает иной сервис в сравнении с традиционной розницей.

Как отметил эксперт, мировой опыт показывает: в онлайн уходят преимущественно за более премиальными продуктами. Крупные объёмы алкоголя в Сети никто не заказывает — их проще и быстрее приобрести в ближайшем магазине.

«Самый доступный способ приобретения алкоголя — это здесь и сейчас. Пришёл, увидел, купил, ушёл. Интернет — сегодня заказал, завтра привезли. Это совсем другой формат с точки зрения скорости удовлетворения потребностей», — пояснил Каширин «Ленте.ру».

Он назвал серьёзным заблуждением довод некоторых государственных деятелей о том, что дистанционная торговля спиртным — это вред и доступность алкоголя, которая будет спаивать молодёжь. По убеждению эксперта, онлайн-продажи ориентированы на совершенно другую модель потребления.

Безопасных доз алкоголя в природе не существует, однако ВОЗ всё же определяет рамки ежедневного потребления. Их разъяснила врач-диетолог, рассказав, что женщинам допустимо выпивать до 20–30 граммов чистого спирта в сутки, мужчинам — от 30 до 40 граммов. Но, как это всегда бывает с горячительными напитками, есть нюансы.