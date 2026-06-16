Названы самые пьющие регионы России

Самые высокие показатели потребления алкоголя в 2025 году зафиксировали в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Еврейской автономной области. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.

По информации ведомства, в ряде регионов объёмы потребления алкоголя на душу населения оказались в 1,5–2 раза выше среднероссийского уровня. В список вошли Республика Коми, Сахалинская область, Карелия, Кировская область, Чукотка, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ. Самый высокий показатель указан у НАО — 19,67 литра этанола на человека.

Целевого уровня по потреблению алкоголя в 2025 году не достигли 58 российских регионов. При этом в целом по стране розничные продажи спиртного составили 61,1 литра на душу населения в год. С 2016 года, как отмечается в данных Роспотребнадзора, продажи алкоголя снизились на 15,1%.

Кстати, в мае 2026 года в России зафиксировали падение продаж алкоголя. Общий объём реализации снизился на 6,28% в годовом выражении и составил 82,64 млн декалитров. Продажи водки уменьшились на 3,21%, коньяка — на 4,73%, прочих крепких напитков — на 3,58%. Рост показали ликёроводочные изделия: их продажи увеличились на 6,15%, хотя динамика уже замедляется. Тихие вина просели на 3,86%, а игристые, наоборот, прибавили 2,8%.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.