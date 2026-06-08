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8 июня, 07:29

Для сердца, нервов и иммунитета: Раскрыты чудодейственные свойства алычи

Диетолог Соломатина: Алыча содержит массу полезных для здоровья веществ

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Алыча богата витамином С, каротиноидами и калием. Она укрепляет сердечно-сосудистую систему, снимает отёчность и замедляет старение, а пектины в её составе выводят токсины и снижают уровень стресса, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

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Однако, как предупредила специалист, у фрукта есть и противопоказания. Возможна аллергия, а органические кислоты могут повреждать слизистую желудка и ЖКТ, поэтому не стоит есть слишком кислую алычу или употреблять её натощак.

«Диабетикам нужно смотреть на уровень сахара, им лучше есть кислую алычу. Сорбиновая кислота алычи оказывает послабляющее действие. И у кого есть какое-то раздражение и неустойчивый стул, то тут могут быть определённые проблемы», — отметила эксперт.

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Борис Эльфанд
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