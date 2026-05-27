Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 09:44

Шпроты грозят россиянам тромбом

Диетолог Соломатина: Шпроты могут спровоцировать отрыв тромба и раннее старение

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Шпроты могут спровоцировать отрыв тромба и ускорить старение организма из-за содержащихся в них канцерогенов и большого количества соли, предупредила диетолог Елена Соломатина. По её словам, бензапирен и акриламид разрушают ткани, вызывают окислительный стресс и ассоциированы с сердечно-сосудистыми патологиями и раком, поэтому шпроты можно назвать достаточно канцерогенным продуктом.

Если есть эти 10 продуктов каждый день, рискуете попасть в больничку: почему откажет печень
Если есть эти 10 продуктов каждый день, рискуете попасть в больничку: почему откажет печень

Разовое употребление в адекватном количестве здоровому человеку вряд ли грозит летальным исходом, но для людей с хроническими заболеваниями продукт может оказаться смертельно опасным. Избыток соли способен резко поднять давление, а если у человека есть сосудистая недостаточность, такой скачок способен оторвать тромб, спровоцировать аритмию, сосудистую катастрофу и в итоге привести к смерти.

«Это своего рода вишенка на торте, если был праздник, много других тяжёлых блюд и алкоголь», — отметила собеседница «Абзаца».

«Сохнут ноги и растет живот»: Врач предупредила об опасности отказа от мяса для пожилых людей
«Сохнут ноги и растет живот»: Врач предупредила об опасности отказа от мяса для пожилых людей

Тем временем в России разработали сыр для профилактики деменции и диабета. Кроме того, названы 6 продуктов, которые превращаются в яд при низких температурах.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar