Шпроты грозят россиянам тромбом

Шпроты могут спровоцировать отрыв тромба и ускорить старение организма из-за содержащихся в них канцерогенов и большого количества соли, предупредила диетолог Елена Соломатина. По её словам, бензапирен и акриламид разрушают ткани, вызывают окислительный стресс и ассоциированы с сердечно-сосудистыми патологиями и раком, поэтому шпроты можно назвать достаточно канцерогенным продуктом.

Разовое употребление в адекватном количестве здоровому человеку вряд ли грозит летальным исходом, но для людей с хроническими заболеваниями продукт может оказаться смертельно опасным. Избыток соли способен резко поднять давление, а если у человека есть сосудистая недостаточность, такой скачок способен оторвать тромб, спровоцировать аритмию, сосудистую катастрофу и в итоге привести к смерти.

«Это своего рода вишенка на торте, если был праздник, много других тяжёлых блюд и алкоголь», — отметила собеседница «Абзаца».