«Сохнут ноги и растет живот»: Врач предупредила об опасности отказа от мяса для пожилых людей

Мясо оказалось особенно важным для пожилых женщин с дефицитом веса — именно оно помогает сохранить мышцы, подвижность и снизить риск переломов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с URA.ru.

Последние наблюдения показали, что влияние мяса на продолжительность жизни зависит не только от рациона, но и от пола, возраста и состояния организма.

По словам Кашух, эффект оказался наиболее заметен у женщин пожилого возраста с недостаточной массой тела. Причина связана с возрастными изменениями: женщины быстрее теряют мышечную ткань, а её запас у них изначально меньше, чем у мужчин. При этом индекс массы тела не отражает реальное соотношение мышц и жира, из-за чего скрытая потеря мышечной массы может долго оставаться незаметной.

«У пожилой женщины с общим дефицитом веса критическая потеря мышц встречается особенно часто. Достаточное поступление белка из мяса в этой группе могло помочь сохранить мышечную массу, подвижность и снизить риски падений и переломов. У мужчин мышечный резерв выше, поэтому даже при низком весе они могут дольше обходиться без дополнительного животного белка», — объяснила врач.

Эксперт подчеркнула, что для женщин старшего возраста мясо в данном случае становится не просто частью привычного меню, а важным источником поддержки организма. Тогда как мужчины и люди с нормальным весом способны восполнять потребность в белке за счёт других продуктов без выраженных последствий для здоровья.

Ранее в Минздраве заявил, что уже 56% населения нашей страны имеет избыточную массу тела, а 22-26% и вовсе страдают от ожирения. По словам экспертов, россияне потребляют сахара почти в четыре раза больше нормы, а насыщенных жиров — в 1,5–2 раза выше допустимых значений.